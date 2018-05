TISSEMSILT : Saisie de plus de 2 kilos de kif

Dans le cadre d'assurer la protection des citoyens dans leurs vies et leurs biens ainsi que dans le but de lutter contre la criminalité sous toutes ses formes notamment contre les stupéfiants et l’alcool, les services de la police judiciaire de Tissemsilt ont annoncé dans un bilan qui s’étale sur le mois de mars de l’année en cours qu’ils ont traité (14) affaires impliquant (32) personnes avec la saisie de 2.469 kg de kif traité et (40) comprimés hallucinogènes et pour finir, les mêmes services avaient procédé durant la même période à la saisie de (1836) bouteilles d’alcool de différentes marques et modèles.