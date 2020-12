TISSEMSILT : Saisie d’un lot de produits laitiers impropres à la consommation

Une quantité d’un peu plus de (2500) sacs de produits laitiers visiblement impropres à la consommation a été saisie au centre-ville de Tissemsilt par les éléments de la police de l’urbanisme et de la population (PUP), avec l’arrestation d’un mis en cause a-t-on appris auprès de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Les éléments de la police qui appliquaient un programme spécifique et strict contre le Coronavirus et contre les fléaux qui se génèrent de cette situation avaient organisé au courant de ces derniers jours un ‘’ guet-apens nt’’ au suspect, sachant à l’avance qu’il transportait du lait et des produits dérivés sans le moindre facteur de conservation et d’hygiène. En action, les policiers sur place ont été confrontés à une situation peu commune d’un camion frigorifique (container) et après vérification, il s’est avéré que le conducteur cachait une quantité de 2000 sacs de lait, 15 sacs de lait caillé et 75 autres de l’ben ainsi que d'autres produits laitiers d’une source inconnue. Les policiers ont aussitôt transféré la marchandise suspecte au bureau d’hygiène communal, où il sera vite confirmé par un vétérinaire que ces produits laitiers saisis étaient impropres à la consommation, soulignant enfin que la marchandise saisie a été détruite. Les policiers ont dressé un procès-verbal en vue d’engager une procédure judiciaire près le tribunal de Tissemsilt pour absence de conditions de transport et d’emballage de produits laitiers périssables et commercialisation de lait et produits dérivés impropres à la consommation.