TISSEMSILT : Saisie d’un fusil de chasse

Quatre dangereux trafiquants qui activaient entre Tissemsilt et Ain Defla ont été arrêtés ces derniers jours par les éléments de la police de la brigade de recherche et d’investigation (BRI) de Tissemsilt lors d’une opération de lutte contre le phénomène de la vente des drogues qui a pris des proportions alarmantes dans la région. En effet, selon les responsables de la cellule de communication de la sûreté de wilaya et agissant sur information, les éléments de la (BRI) ont réussi à mettre la main sur quatre jeunes trafiquants de drogue âgés entre 20 et 30 ans en possession de (52) plaquettes de kif traité d’une quantité totale de (4673) grammes destinée à la commercialisation. La perquisition aux domiciles des mis en cause a permis la découverte d’un fusil de chasse de calibre 16 millimètres, (35) bouteilles de vin rouge, (82.6) grammes de kif, deux épées et deux grands couteaux ainsi que la voiture utilisée pour transporter cette marchandise prohibée. La même source précise que les mis en cause ont été écroués.