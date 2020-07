TISSEMSILT : Régression des affaires de droit commun en juin

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes en milieu urbain, les services de sûreté de la wilaya de Tissemsilt ont réussi au cours du mois de juin 2020 à enregistrer et traiter plus exactement (148) affaires de droit commun dont (165) personnes ont été arrêtées et déférées devant les autorités judiciaires. Dans ces affaires enregistrées, les crimes contre les personnes sont au premier plan, avec(52) affaires impliquant (62) personnes, suivies des crimes contre les biens, avec (47) affaires impliquant (35) personnes et ont toutes été traitées. Dans le domaine de la lutte contre le phénomène de la consommation et de la promotion des boissons alcoolisées, le même service a enregistré 03 affaires durant le mois de Juin qui ont tous été traités avec la saisi de (285) unités de boissons alcoolisées de différents types et tailles, en plus d'enregistrer deux affaires( 02) liées au trafic de drogue (Kif traité) et de psychotropes, impliquant (13) personnes avec la saisie de (32) grammes de Kif traité et (109) comprimés de psychotropes.