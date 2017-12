TISSEMSILT : Profanation des tombes au cimetière de Sidi Houari

Il y’a quelques temps et sur ces mêmes colonnes nous avons fait état de la situation déplorable dont laquelle se trouve le cimetière de Sidi Houari dans la ville de Tissemsilt et de la nécessité des responsables locaux de prendre en charge ces lieux, mais dommage, aucune action n’a été engagée depuis, et le pire s’est malheureusement produit. En effet, selon la tournée effectuée dernièrement au niveau de ce cimetière, un grave incident s’est produit ces derniers jours à l’intérieur même de ce lieu sacré situé sur les hauteurs du chef lieu de la commune. Un incident qui n’a pas épargné les tombes, une petite constatation sur les lieux nous a fait découvrir le degré de dégradation dans laquelle se trouve ce cimetière, des tombes complètement ou partiellement saccagées par des inconnus. Certaines sépultures sont complètement dégradées mais le fait le plus navrant c’est la découverte de certaines tombes visiblement outragées pour ne pas dire profanées. Un spectacle désolant et regrettable à la fois, et si la vraie cause de cette ‘’ violation’’ n’est officiellement pas encore connue et qui va vers l’hypothèse des petits voyous qui rodent tout le temps dans ces lieux. La responsabilité des élus locaux est sérieusement engagée dans ce « forfait », il faut rappeler que l’ex équipe municipale après avoir été informés par le passé de l’état de dégradation et de délaissement dans lequel se trouve ce cimetière, auraient pu procéder à responsabiliser des personnes pour s’occuper uniquement du gardiennage et de la surveillance des tombes et veiller à ce que ces agresseurs ne prennent pas ces lieux sacrés comme endroits ou décharger une haine ou chercher un quelconque objet pour en faire un talisman. Les citoyens demeurent scandalisés par le spectacle et ont qualifié l’acte par « un outrage » à leurs morts. Le préjudice moral était grand et personne ne peut pardonner une apoplexie pareille d’où il est visiblement urgent que les responsables interviennent afin de préserver la dignité à nos morts ……