TISSEMSILT : Près d’un millier de logements attribués avant le Ramadan

Sachant que le problème du logement est toujours d’actualité dans la wilaya de Tissemsilt, surtout avec le nombre grandissant des demandeurs et les retards accusés d’une part par les entreprises de réalisation et d’autre part par la plupart des collectivités locales concernant la distribution. En effet, dans cet ordre d’ idées, le départ de l’ex wali pour occuper le poste de ministre du tourisme et les rumeurs qui avaient circulé avant, durant et après ce départ concernant la dernière liste des logements sociaux qui selon certains avait été gelée pour diverses raisons, les contraintes liées au domaine de la construction telles le manque de main d’œuvre qualifiée, la limite des entreprises de réalisations et les perturbations dans l’approvisionnement en matière de construction, étaient toujours les raisons pour les responsables pour justifier le retard dans la distribution, mais dans le cas du jour, tout le monde parle d’une liste déjà entachée d’irrégularités dont l’ex wali et le maire de Tissemsilt avaient contesté et n’étaient pas chauds à son affichage, maintenant, les autorités de la wilaya de Tissemsilt à leur tête Mr Abdelkrim Megherbi s’activent depuis quelques temps à garantir le plus grand rayon de transparence possible aux demandeurs et s’il y a un consentement parmi la population se trouvant en difficulté sociale ces jours ci, c’est au sujet du logement et sur ce sujet, le wali par intérim avait promu il y a quelques jours à certains citoyens qui réclamaient la distribution des logements que cette opération ne tardera pas à se faire, c’est une question de temps et l’affaire prendra une fin avant le mois du Ramadan tout autant que le quota de 40 logements sociaux locatifs LSL à Ain Lorent qui seront distribués aussi avant le mois du Ramadan aux bénéficiaires. Enfin, on a appris aussi que d’autres programmes sont en réalisation et que prochainement un autre quota de logements sera distribué.