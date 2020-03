TISSEMSILT : Plusieurs quartiers croulent sous les ordures

La collecte y est perturbée dans ces endroits et des dizaines de tonnes de déchets se sont accumulées dans les rues et de l’avis des premiers concernés. Les habitants de plusieurs cités situées dans le chef-lieu de Tissemsilt où la situation de leurs quartiers respectifs ne cesse de se dégrader davantage, leur quotidien devient de plus en plus difficile. En effet, le commun des habitants a sans doute remarqué que depuis quelques temps, certains endroits se sont écroulés sous les ordures notamment cette apparence de laisser-aller, alors que d’autres se distinguent par l’amoncellement des ordures tout au long de l’année, malgré l’intervention occasionnelle des services de la collecte des ordures, même si ces derniers ne se montrent jamais dans certains endroits. Mais ce qui se remarque le plus, c’est le fait que ces endroits sont devenus de véritables décharges sauvages à ciel ouvert même en cette période qui coïncide avec le début de la vague de chaleur insupportable connue dans la région. L’amoncellement des ordures et le débordement des eaux et autres eaux usées par endroit ont compliqué les choses jusqu' au point, où ces lieux à l’exemple de Hai Bentammar Ahmed, Hai Ghalem, cité des 126 logements qui est encerclée par les déchets ou encore du marché couvert du centre-ville ex OFLA, la cité El-Wiaam etc…, sont devenus parfois inaccessibles aux piétons par le fait, soit par l’amoncellement des ordures ou par le ruissellement des eaux constituant des marres d’eau un peu partout. Une situation dénoncée par les citoyens qui interpellent les responsables à intervenir afin de rendre à ces endroits leurs vrais visages et éviter aux citoyens ces paysages hideux ...