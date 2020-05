TISSEMSILT : Plus de 910 infractions pour non-respect des mesures du confinement

Quelque 913 affaires ont été enregistrées depuis le 05 mars dernier et jusqu’à sa fin à Tissemsilt pour infraction à la décision de confinement imposée à l’ensemble du territoire de la wilaya de Tissemsilt depuis cette date, selon un bilan communiqué par les services de la sûreté de wilaya qui a consacré des statistiques sur les 25 jours de confinement. Selon la même source, 890 personnes ont été contrôlées dont 817 ont fait l’objet de P.V transmis à la justice, parallèlement à la mise à la fourrière de 48 véhicules dont 91 voitures contrôlées et 07 motos dont 13 motos contrôlées, les mêmes services ont précisé que 12 P.V ont été dressés pour attroupement de plus de deux personnes en temps de confinement, 13 P.V pour non respect de distance 05 PV pour non respect de la décision de fermeture pour les commerçants et enfin 01 contravention pour transport non autorisé de personnes de ces faits, les services de la sûreté de wilaya et après l’allègement des restrictions relancent ses appels à tout un chacun en vue de contribuer dans la lutte contre cette pandémie en restant chez soit. En somme, les nouvelles mesures qui sont relativement moins suivie par endroits risqueront de perturber les statistiques sachant que le risque de la contamination est toujours présent.