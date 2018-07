TISSEMSILT : Plus de 1000 familles relogées à la fin de l’année

Visiblement cette fin d’année sera la bonne pour les centaines de familles qui habitaient des bidonvilles ou des maisons précaires situées notamment dans la partie sud de la ville de Tissemsilt telles Hai Hacene, Sidi Bentamra ou encore Beni Meida. En effet, dans une récente déclaration du wali par intérim Mr Megherbi avait déclaré qu’ une opération de lutte contre l’habitat précaire est bel et bien lancée avec automatiquement le relogement des familles qui habitaient ces endroits depuis des dizaines d’années, dans la même déclaration, il s’est fait entendre que ces familles habitaient des maisons très vétustes et menaçant ruine, les autorités locales envisagent après le recensement de quelque 2500 maisons menaçant ruine dans la cité de Hai Hacene de reloger près de 780 familles alors qu’à la cité de Sidi Bentamra, 243 familles seront relogées et enfin une trentaine de familles sera relogée de Beni Meida ce qui fait un total de pas moins de 1050 familles qui seront relogées d’ici à la fin de l’année en cours. Enfin, il est à rappeler que l’effort consenti par l’Etat pour l’aboutissement de ce projet n’a jusqu’à présent pas abouti ce qui a généré une certaine gène pour la population, ce retard publiquement avancé par le wali a quelque peu défavorisé de la situation et aggravé davantage le calvaire des centaines de citoyens habitant cette partie de la ville.