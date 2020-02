TISSEMSILT : Mort d'un jeune de 28 ans, poignardé dans une rixe

Encore une fois, une nouvelle rixe mortelle s’est produite à Tissemsilt. Poignardé par un objet tranchant dans une bagarre mardi 04 février au soir vers minuit, un jeune de 28 ans a succombé à ses blessures ce mercredi 05 février à l’aube. C'est la police qui, appelée mercredi à la suite d'une bagarre opposant les membres de deux familles dont des personnes étaient armées de bâtons et d’objets tranchants, le jeune homme blessé par arme blanche ainsi que trois autres ont été transportés à l'hôpital où le jeune SA. S est décédé de ses blessures ce mercredi matin. Parmi les blessés, deux sont les membres de la famille du défunt. Selon le chargé de communication de la sûreté de wilaya, une enquête a été ouverte par la police judiciaire et le mis en cause a été placé en garde à vue dans la matinée.