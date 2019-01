TISSEMSILT : Mise en service du centre spécialisé pour les maladies chroniques

Le secteur de la santé dans la wilaya de Tissemsilt vient de bénéficier d’une nouvelle structure médicale afin de répondre à la demande importante des malades chroniques de la wilaya marquée par les souffrances des populations et d'une faiblesse de moyens. En effet, le wali de Tissemsilt, Saleh El Affani en présence des autorités locales a procédé à la mise en service du centre spécialisé en maladies chroniques, lors de sa visite, le wali avait insisté sur l’achèvement des travaux d’aménagement extérieurs et dans l’optique de booster la dynamique de développement local, le wali, a mis l’accent, en marge de cette visite sur la rapidité dans la réception définitive du projet, cette structure de santé une fois ouverte au grand public constituera une valeur ajouté pour la prise en charge médicale spécialisée dans cette wilaya de l’intérieur du pays, tout en contribuant à soulager les patients des contraintes de déplacements coûteux vers les structures de santé lointaines, elle sera dotée d’un équipement médical de haute gamme et assurera des soins médicaux et assistance liée à diverses spécialités médicales chroniques. Enfin, il est à signaler que cette structure entre dans le cadre du renforcement des services et la promotion du secteur en vue de mettre en application la réforme du système de santé.