TISSEMSILT : Les vols par escalade prennent l’ascension

Selon les services de la police de la deuxième sûreté urbaine, cette maison étant située dans la partie haute de la ville de Tissemsilt, les mis en cause ont profité de l’absence humaine du domicile ciblé pour s’emparer d’objets de valeur évalués selon la même source à plusieurs millions. L’affaire a pu être élucidée quant les agents de la police en patrouille nocturne ont pu voir deux jeunes, l’un portait sur son dos une fenêtre en aluminium et l’autre une bouteille de butane qui subitement, se sont enfuis mais pas pour longtemps, puisque les policiers les avaient attrapés pas très loin du lieu du forfait. Après interrogatoire, les mis en cause avaient avoué l’implication de deux autres jeunes. Notons que des volés, dont (14) bouteilles de butane, des fenêtres en aluminium qui étaient cachées dans une maison inachevée et inhabitée, ont été récupérés. Enfin, les quatre mis en cause ont été présentés par devant le procureur de la République prés le tribunal de Tissemsilt qui a ordonné leur placement en détention. Dans le même ordre d’idée, les éléments de la quatrième sûreté urbaine ont réagi rapidement à un appel téléphonique d’un citoyen qui disait que des voleurs tentent de casser sa maison, les policiers ont réussi à procéder à l’arrestation d’un jeune impliqué dans le vol par escalade de la maison et avait dénoncé son complice. Une enquête a été ouverte et après intervention, ils ont arrêté trois autres personnes en élucidant trois précédentes affaires de vol par escalade. Les cinq personnes impliquées avaient avoué leurs forfaits, ce qui avait permis la récupération de plusieurs objets électroménagers et des matériaux de construction volés. Enfin, les mis en cause a été présentés devant le magistrat instructeur près le tribunal de Tissemsilt pour vol par escalade et constitution de groupe de malfaiteurs, en attendant leur jugement.