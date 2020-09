TISSEMSILT : Les souscripteurs aux logements AADL en colère

En effet, tout un chacun se rappelle de ce mouvement de marche à cette époque 2016 et de ces rassemblements de contestation devant la place publique pour dénoncer et interpeller le premier responsable de la wilaya de l’époque afin de trouver une solution définitive à ce problème. Le scénario se répète encore et ne cesse de donner cette image de consternation qui est arrivée au stade d’une situation sans issue. Les souscripteurs tout autant que leurs représentants qui refusaient par le passé la remise des clefs et avaient exigé l’annulation de cette remise des clefs et la levée des réserves soulevées par les concernés, n’ont encore pas compris qu’après quatre années passées, ils n’ont encore pas eu leurs clefs, rappelant que ce projet des (800) logements a bénéficié d’une enveloppe financière de plus de 315 millions de dinars. L’ordre de service (ods) qui a été octroyé à l’entreprise de réalisation en juillet 2016 semble être largement dépassé, les souscripteurs visiblement en colère se sont regroupés durant toute la journée devant le site des (800) logements AADL dans un geste de protestation contre ce qu’ils ont qualifiée de délaissement et de promesses non tenues par les différents responsables locaux. Il y a aussi ce fameux certificat de conformité qui tarde à être délivré, ce qui a fait que ces malheureux se sont rassemblés en un geste de protestation pour se faire entendre par le nouveau premier responsable de la wilaya sur lequel, ils misent beaucoup quant à une très proche solution à ce problème qui a défié toute logique dans le domaine du logement. Enfin, ces protestataires qui ne comptaient pas baisser les mains avaient décidé d’aller jusqu’au bout, en attendant que la situation s’améliore et que les promesses soient concrétisées dans un avenir très proche comme avancé par les responsables. Une source bien informée sur ce dossier nous a révélé qu’une opération de remise des clefs est bel et bien programmée dans un avenir très proche..