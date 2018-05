TISSEMSILT : Les services de la police honorent les ‘’éboueurs’’

Dans le but d’inculquer la discipline du bon voisinage et du bien être dans sa propre cité et prévenir des risques qu’encourent quotidiennement les personnes notamment les enfants, quant aux ordures ménagères et autres déchets jetés dans le périmètre urbain, la sureté de wilaya à sa tête le service de communication est sortie de l’ordinaire en allant honorer les travailleurs de la collecte des ordures sur les lieux de travail. En effet, aux environs de 21 heures à Tissemsilt et plus exactement à la cité El Mardja, le commissaire Tin Miloud chef de service communication et chargé de la communication auprès de la sureté de wilaya accompagné de plusieurs autres cadres et fonctionnaires de ce corps d’Etat se sont donner un grand plaisir à interpeller et sans souffler le moindre mot, les agents chargés de la collecte des ordures ménagères avaient improvisé une agréable collation nocturne dans les rues de cette cité où l’ensemble des agents ont été récompensés par des cadeaux symboliques et des diplômes en geste de remerciement et de reconnaissance pour le travail que ces agents font quotidiennement, une agréable complicité a permis à ces derniers de recevoir des diplômes portant les noms respectifs des agents et dans une petite intervention le chargé de communication auprès de la sureté de wilaya a félicité les gens de la propreté tout en invitant les présents qui sont pour la majorité des habitants de cette cité à valoriser la portée et le but de cette initiative. En somme, l’opération a été bien accueillie par cette frange de la société de même que ce geste de gratitude a pu hisser le corps de la police dans un niveau du parfait partenaire et protecteur du citoyen.