TISSEMSILT : Les projets des zones d’ombre réceptionnés à la fin de l’année

Mr Abbes Badaoui wali de Tissemsilt a indiqué ce week-end lors de sa visite dans les communes de Bordj El-Emir Abdelkader et Youssoufia que les zones d'ombre font désormais l'objet d'un suivi rigoureux afin d’achever et réceptionner certains projets de la première tranche avec la fin de l’année en cours. En effet, lors d’un point de presse animé à la fin de sa visite, le wali a réaffirmé que les zones d'ombre sont l'une des priorités des hautes autorités du pays et par conséquent, la priorité des responsables locaux et que tous les efforts seront consentis pour un développement local sûr et la prise en charge de ces localités. Le premier responsable de la wilaya avait précisé que certains projets qui ne sont vraiment pas consistants financièrement et qui revêtent le caractère de l’urgence, ont toute l’importance et qu’ils seront suivis minutieusement afin de pouvoir faire bénéficier ces zones d’ombre des bienfaits de certaines commodité. Il a illustré certains secteurs, telle l’eau potable, les cantines scolaires, l’extension et l’aménagement de certaines écoles pour bien aborder la prochaine rentrée scolaire, l’électricité…etc. Le même responsable a mentionné que ces projets ne demandent pas grand- choses pour leurs concrétisations, il a tenu à préciser qu’il suivra personnellement ces projets et ce au niveau de toutes les zones concernées par le programme tout en insistant sur l’accélération dans la cadence des travaux à même de travailler en double vacation, dans le but de les réceptionner au maximum avec la fin de l’année allant jusqu’à faire comprendre que cette affaire de prise en charge des besoins prioritaires des citoyens vivant dans ces zones d’ombre est très sérieuse et qu’il sera intransigeant avec les anciennes pratiques. En somme, le train est bel et bien sur les rails.