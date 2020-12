TISSEMSILT : Les prix des légumes en hausse

De l’avis de tout le monde, la cherté des produits de large consommation notamment les produits maraîchers caractérisent le paysage quotidien dans toute la région de Tissemsilt la cherté des légumes et de certains fruits de saison semble prendre l’ascension. Ces dysfonctionnements démontrent la difficile situation que vivent les citoyens de Tissemsilt et ses environs, du fait que pour la majorité des produits de légumes et autres fruits sont encore chers pour les petites et moyennes bourses. En effet, depuis plus d’une vingtaine de jours, la tendance des prix est très vite balancée au front de la foule de consommateurs abasourdis, errant entre les lots de marchandises exposés à meme le sol. Rien n’est épargné par la spirale infernale des prix. Les tournées que nous avons effectué font état d’une situation intenable du coté des souks Hlima, l’ex OFLA ou dans les espaces improvisés pour la vente des légumes. La surprise est générale, des prix des légumes qui ont malheureusement pris l’envole et pour illustrer, il suffit de connaitre que la tomate est à 50da/kg, la salade:70da/kg les courgettes 100da/le kg, les betteraves :50da/le kg ; la pomme de terre entre 35 et 50 da/le kg ; les carottes 50da/le kg ; les ognons :40da/kg ; les oranges entre 150 et 250 da/kg alors, que les dattes entre200 et 500da/kg et les pommes entre 150 et 600 da/le kg. Une situation qui a laissé la majorité des consommateurs perplexes devant la cherté de certains produits maraîchers., Certains disent que cette hausse injustifiée et injustifiable est le travail des spéculateurs des marchés, mais dans les conditions actuelles, ces arguments ne convainquent personne, la hausse a été dictée par les vendeurs dans le seul but de tirer encore profit. Les malheureux citoyens qui ne savent plus ou donner de la tête, les infortunés consommateurs qui avec les dernières averses s’attendaient à cette hausse des prix injustifiables n’ont guère le choix que de s’incliner. Enfin, il est important de rappeler que les services de contrôle que se soit de la qualité ou des prix sont pratiquement absents au niveau des marchés ou des grands espaces commerciaux. La courbe de prix des légumes qui a suivi une hausse inabordable semble leur échapper, pourtant c’est dans pareilles situations qu’ils devront s’activer pour barrer la route aux spéculateurs.