TISSEMSILT : Les locaux du ‘’Président’’ détournés de leur vocation

Bien que ces locaux commerciaux entrant dans une ancienne politique de l’absorption du chômage et soient bel et bien distribués depuis des années pour la pratique commerciale ou professionnelle, leurs exploitations effectives restent loin des aspirations d’une grande partie de la population de la wilaya, tout comme les jeunes chômeurs de la ville de Tissemsilt. Pourtant ce problème des locaux commerciaux inexploités et illégalement transformés avait été tellement évoqué par le passé au point où ce sujet s’est banalisé et aucune partie n’avait voulu trouver une solution définitive au problème. Les 34 locaux commerciaux situés à la cité des plateaux et ceux de Ain Lorant, de la route de Sidi Abed ou encore le marché couvert de la cité Khotaifa sont des exemples qui se sont imposés comme vérité et de ce constat, il ressort que depuis des années déjà et au vu et su de tout le monde, ces locaux sont transformés en demeures. La confusion est totale, le centre commercial de la cité des plateaux dans la ville de Tissemsilt inauguré il y a plusieurs années est pratiquement fermé et abandonné à l’exception de deux ou trois locaux qui résistent encore et timidement. Les autres locaux sont toujours inexploités et exposés aux actes de pillage et de vandalisme quotidien. visiblement, des locaux ont été transformés anarchiquement en demeures de fortune donnant un visage hideux à ce centre commercial qui a déjà défiguré la vraie vocation de ce lieu. De nouveaux occupants et une nouvelle vocation pour ces locaux, certains mécontents avancent que les premiers bénéficiaires ont soit vendu, soit loué leur locaux et cela se fait malheureusement devant les yeux des responsables, une passivité qui n’a jamais trouvé d’explication. Ces locaux sont en majorité inexploités ou à l’abandon avec en plus le fait que bon nombre d’entre eux sont devenus des lieux de débauche ou tout simplement utilisés en dépotoirs. Enfin, il est plus que nécessaire de lancer une opération d’assainissement et d’évacuation des lieux afin de rendre à ces lieux leur vraie vocation et les redistribuer à qui de droit.