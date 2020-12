TISSEMSILT : Les habitants des 106 logements interpellent le wali

Les habitants de la cité des 106 lots et habitations mitoyennes sis entre le groupement de la gendarmerie nationale, l’hôpital de la ville de Tissemsilt et la cité de Ain El-Bordj, manifestent leur crainte et leur inquiétude quant aux répercussions qui pourront en découler, à savoir ; d’abord les effets de la pluie et par la suite certains travaux inachevés et d’autres qui ont été récemment lancés, sur leurs vies et leurs habitations. En effet, les habitants de cette cité résidentielle, devant le désordre, dans lequel se trouve leur cité, appréhendent l’avenir avec un désappointement à la limite du tolérable du fait que la dégradation et la décadence du cadre de vie ont été depuis quelque temps au premier plan de leurs revendications. Les habitants de cette cité qui se trouve depuis quelque temps et bizarrement hétérogène avec l’architecture des autres quartiers qui l’entourent, viennent de lancer un appel à toutes les parties concernées notamment au premier responsable de la wilaya afin de se pencher effectivement sur les problèmes de ce quartier. Ils dénoncent le fait que leur quartier soit délaissé et déclarent que leurs habitations sont devenues otages d'une course derrière le développement durable, otage de la fin de certains travaux engagés et non encore achevés, à l’exemple des routes et des trottoirs dont une partie est restée inachevée. Alors que de nouveaux travaux sont lancés pour l’éclairage public, aussi otage des quantités de boue qui caractérise le quotidien des habitants, à cela s’ajoute une part de la responsabilité aux citoyens qui faute certainement de civisme, participent malheureusement à un massacre environnemental, en créant des décharges sauvages par endroits, aidés par les tas de terre et autre gravas laissés par les entreprises réalisatrices des travaux. Ils affirment qu’ils ont hérité d’une cité amoindrie de commodités dont les caniveaux, les avaloirs alors que le bâclage de la réalisation a démontré les malfaçons et les irrégularités aux plus ignorants dans le domaine. Les habitants rappellent encore une fois que l’absence de l’aménagement a rendu cette cité difficilement vivable, avec les pluies hivernales et l’absence de canalisations pour les évacuations des eaux pluviales et la présence des immondices font craindre plus d’un. Enfin, en l’absence d’une réelle prise en charge de la part des concernés, ces habitants invitent le premier responsable de la wilaya à visiter la cité pour constater et enquêter sur ce qu’ils avancent tout en le sollicitant d’ordonner le rétablissement à la bonne situation le plutôt possible et avant même que les pluies ne provoquent une autre perturbation.