TISSEMSILT : Les habitants de Hai Hacen protestent

En effet, les manifestants visiblement en colère se sont regroupés durant la journée du lundi devant la wilaya lui coupant l’accès des deux sens dans un geste de protestation contre ce qu’ils ont qualifiés de délaissement et de promesses non tenues par les responsables locaux, des dizaines de citoyens de ce quartier populaire et populeux se sont rassemblés en guise de protestation pour se faire entendre par le premier responsable de la wilaya scandant même des slogans hostiles à ce dernier créant un certain climat de tension et revendiquant une prise en charge quant aux conditions de vie déplorables qu’ils endurent dans ce quartier depuis très longtemps, les protestataires habitants de ce quartier depuis des années dont certains menaçaient d’une tentative de suicide par immolation, les mécontents détenaient des bouteilles d’essence à la main, ils déplorent entre autres, le retard accusé jusque là dans la distribution des logements sociaux dont le quota des 700 logements est pratiquement prêt pour être distribué, les protestataires dénoncent les promesses non tenues quant à leurs délogements, cette situation les a contraint disent-ils à investir la rue pour se faire entendre. Enfin, ces protestataires qui ne comptaient pas baisser les mains avaient décidé de dormir dans la rue munis de leurs lits et autres couvertures et en attendant que la situation s’améliore et que les promesses soient concrétisées dans un avenir très proche comme avancé par les responsables. Une source bien informée sur ce dossier nous a révélé qu’une opération dans ce sens est bel et bien programmée incessamment et ce ne sont que certaines formalités qui avaient causé ce problème de timing.