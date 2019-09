TISSEMSILT : Les enseignants diplômés seront recrutés dès cette semaine

Afin d’apaiser la tension qui s’est dessinée sur les visages des diplômés des Ecoles normales supérieures au niveau de la wilaya de Tissemsilt et dans le cadre de la prise en charge effective par le ministre de l’Education nationale des diplômés, son envoyé spécial, un cadre de son département s’est réuni Dimanche dernier au siège de la direction de l’éducation de la wilaya avec les responsables du secteur et les diplômés grévistes qui se sont affichés devant le siège depuis la rentrée scolaire pour attirer l’attention sur les carences qui subsistent quant à leur recrutement qui ne s’est pas concrétisé. L’envoyé de Mr Abdelhakim Belaabed et en marge de cette rencontre avait instruit les responsables du secteur de les prendre en charge dès ce mercredi et pour assurer un bon encadrement aux élèves des trois paliers de la wilaya tout en rappelant que la priorité est accordée au recrutement des diplômés des Ecoles normales supérieures. Ces derniers au nombre de (82) pourront tous enseigner grâce à la dérogation accordée par le Premier ministre qui devra permettre d’orienter le surplus d’enseignants vers le moyen et le primaire tout en gardant leur statut de professeur d’enseignement secondaire et concernant ce surplus, il est à préciser que le secondaire renferme (52) diplômés, le moyen (29) et un pour le primaire. Les intéressés seront invités dès ce mercredi au niveau du siège de la direction de l’éducation pour s’engager et signer les documents qui leur permettront d’incorporer le corps éducatif.