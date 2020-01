TISSEMSILT : Les élèves et les enseignants grelottent de froid à Ain Lorent

En effet, depuis l’orientation des élèves vers cette nouvelle école, le problème du chauffage et de la sécurité sont toujours d’actualité particulièrement, en ces temps de froid. Les bureaux de l’administration ainsi que les classes ressemblent à des chambres froides et ce, malgré l’existence d’une chaudière récemment acquise par l’entreprise réalisatrice. Elle reste inexploitée pour des raisons qui restent encore inconnues, alors qu’une grande partie de cette école est toujours sans mur de clôture et sans ferraillage de sécurité pour les fenêtres restées aussi non barreaudées et beaucoup d’autres anomalies qui font de cette école une structure ouverte aux élèves dans la précipitation et sans commodités. Les parents qui se sont déplacés devant le siège de la wilaya pour dénoncer la situation et interpeller le wali avaient affirmé que l’orientation pour cette école semblait être opérée dans la précipitation, alors qu’une source sûre nous avait confirmé que l’entreprise réalisatrice et au jour de la contestation courait toujours pour l’obtention de l’ordre de service ODS qui lui garantie ses droits sinon comment expliquer l’ouverture de cette école pour les élèves de toute la partie nouvelle de Ain Lorent, sans prendre en considération la sécurité de l’édifice et la faisabilité du chauffage central? Les responsables auraient du retarder sa mise en service ou du moins, procéder avant l’hiver à la mise en marche de la chaudière, prolonger la situation ne servira à rien, une fois l’hiver terminé et éventuellement une incursion nocturne.