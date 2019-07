TISSEMSILT : Les directeurs des camps de vacances protestent

Les directeurs des camps de colonie de vacances de la wilaya de Tissemsilt ainsi que certains animateurs de colonies brevetés ont exprimé leur profonde colère devant la politique d’exclusion que leur imposait le ministère de la Jeunesse et des Sports en particulier l’Agence nationale des loisirs de la jeunesse ANALJ et ce, depuis plusieurs années. Certains d'entre eux ont mentionné dans une correspondance adressée à qui de droit que les membres animateurs et encadreurs travaillant dans le domaine de la gestion et de l’animation des camps de vacances se trouvent marginalisés à chaque saison estivale et complètement en marge de ces opérations qui s’occupent de l’animation et la gestion des camps de colonie de vacances tout en sachant que certains d'entre eux possèdent une expérience considérable et une longue expérience dans ce domaine. En effet, dans une brève déclaration, le doyen des directeurs des camps qui sont au nombre de quatre, Mr A. Meghit, nous a déclaré que pour chaque saison estivale, la direction locale de la jeunesse et des sports à travers ses cadres et les directeurs de camps organisent des journées de formation pour les animateurs mais dès le début de la saison estivale, ces jeunes ainsi que les directeurs de camps diplômés se retrouvent au chômage et en dehors des prévisions de cette agence nationale des loisirs de la jeunesse ANALJ , ces jeunes précise notre interlocuteur sont environ 200 animateurs pourtant, ils ne manquaient ni de diplômes ni encore de l’expérience. Enfin notre interlocuteur ajoute que seule une enquête ministérielle est en mesure de faire la lumière sur l’exclusion chaque année de ces quatre directeurs de camps et des dizaines d’animateurs de l’aubaine de travailler temporairement et faire partie de l’animation estivale.