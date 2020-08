TISSEMSILT : Les clubs de jeunes en difficulté financière

En tout les cas, c’est ce qui ressort d’une pétition signée conjointement par les présidents des clubs et dont une copie nous a été remise adressée à toutes les parties concernées leur expliquant les difficultés qu’ils rencontrent. Les équipes, qui n’ont trouvé jusqu’à présent aucun responsable qui puisse venir à leur aide avaient profité pour dénoncer la situation catastrophique en précisant à qui veut entendre que les équipes n’ont pas les moyens financiers pour régler les frais d’engagement pour le prochain exercice dont la date butoir est le 31/08/2018 USBT un million quatre cent milles dinars et pour le RSBT huit cent milles dinars, les cosignataires de la pétition affirment que leurs clubs respectifs n’ont pas reçu de subventions de la part de la commune depuis 2016 ce qui les a considérablement pénalisé en cumulant des dettes durant les trois dernières années contrairement à d’autres clubs de la wilaya qui bénéficient chaque année de subvention de la part de leurs communes respectives et comme un malheur ne vient jamais seul, ces deux équipes sont obligées de ne pas jouer au stade communal Chahid Drizi et forcées à chaque fois de débourser de l’argent pour exploiter le complexe Djillali Bounaama, les deux présidents se sont posés la question pourquoi les services de la commune de Tissemsilt trainent depuis deux ans et refusent d’engager des travaux sur le stade afin de corriger les réserves techniques relevées par la commission sécuritaire habilitée à l’homologation des stades pourtant, une enveloppe financière de l’ordre de 350 millions lui a été réservée dans un passé pas très lointain mais aucun travail n’a été engagé dans ce sens laissant toute une structure sportive sans exploitation et sans la rentabiliser, aujourd’hui et devant cette situation intenable, les présidents des deux clubs affirment avoir fonctionner ces dernières années avec leurs propres moyens et une aide ne dépassant pas les cinq cent milles dinars par saison sachant que des équipes voisines consomment jusqu’à vingt millions de dinars pas saison, aussi, ils attirent l’attention des responsables locaux que l’avenir des deux clubs et avec eux plus de six cent athlètes est réellement menacé, cette peur risquera de devenir un vrai cauchemar pour toute la ville de Tissemsilt si leurs responsables ne bougent pas rapidement afin de venir en aide à ces équipes, les deux présidents nous ont amèrement déclaré les autorités locales ont le devoir d'aider les équipes de la ville de Tissemsilt et vers lesquelles converge toute la jeunesse, les autorités sont restées sourdes aux appels de détresse et depuis les dernières saisons, ils ont déboursé de leurs propres poches pour gérer les deux clubs, sans aucune aide consistante des autorités qui ont failli à leurs promesses En somme, c'est là un tableau noir dressé par nos deux interlocuteurs sur la situation actuelle du Rapid de Tissemsilt (RSBT) Régionale 2 et de l’Union de Tissemsilt (USBT). Un état des lieux peu reluisant dans lequel se trouve aujourd'hui ces deux équipes, car un forfait général n'est pas à écarter, ils concluront de dire avec beaucoup d'amertume qu'il y'a péril en la demeure, l'urgence est d'intervenir le plus tôt possible pour les sauver du naufrage.