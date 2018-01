TISSEMSILT : Les citoyens dénoncent l’absence d’avaloirs

Les habitants de la cité ‘’ Hai Sbaa’’ né décolèrent plus, face à l’absence des caniveaux et l’obturation des rares avaloirs qui existent. Cette déplorable situation menace tout le quartier par le risque des inondations et dont les citoyens ne cessent de se poser encore et toujours la question : la cité en question était-elle prête pour affronter les aléas de l’hiver? La réponse se confirme d’un hiver à l’autre par la négation car, la réalité du terrain le prouve davantage. A cet effet, un groupe d’habitants du quartier en question ont sollicité notre journal dans l’espoir de faire entendre leur revendication qui selon eux ,se résume dans un seul point relatif à la présence quotidienne des déchets provenant des commerces tout autour des maisons et l’obstruction des égouts d’évacuation des eaux pluviales, ce qui a considérablement gêné l’accès et la circulation dans cette cité. Les habitants qui endurent le calvaire de cette situation se sont interrogés sur les raisons qui ont poussé les responsables à se taire et observer tout ce silence, pourtant précisent-ils, les faits sont là et la situation est édifiante notamment, en ces temps de pluie, on dira même que ce quartier est dépourvu d’avaloirs. A rappeler enfin qu’un nouveau projet d’assainissement a été lancé au niveau de Hai Guimour, quartier mitoyen en aval qui souffrait énormément des écoulements des eaux de pluie provenant de Hai Sbaa, d’où il est peut être judicieux d’engager en parallèle des travaux pour la multiplication des avaloirs et le curage de ceux qui sont obstrués, profitant des artères de la commune qui sont depuis quelque temps en chantiers.