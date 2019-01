TISSEMSILT :Les citoyens de Sidi Bentamra réclament le gaz de ville

Durant toutes ces dernières années et jusqu’à ce jour, les critiques des citoyens du quartier de Sidi Bentamra dans la partie haute de la ville de Tissemsilt se plaignent de l’absence du gaz de ville, ne semblent pas avoir été entendus et pris en charge par les parties concernées notamment avec cette vague de froid et ces intempéries qui ont fait plus de mal que de bien. En effet, après le lancement par les autorités de la wilaya de la mise en marche du gaz de ville pour toutes les parties de la ville qui ont été ciblées pour profiter des bienfaits du gaz de ville, cette partie de la ville n’a encore pas été elle aussi raccordée au réseau pourtant affirment-ils, certaines installations de gaz de ville à l’image des canalisations ne sont qu’à quelques dizaines de mètres et ne manquait que la programmation d’une opération de branchement au réseau, ils affirment que la bouteille de butane qui n’arrive pas en nombre suffisant devient un commerce juteux pour les uns, elle arrive aux consommateurs particulièrement ceux habitants ce quartier de la périphérie parfois à plus de 350 DA, ils souffrent encore du manque de commodités. Les habitants qui y habitent se disent fatigués d’interpeller à chaque fois les responsables sans les apercevoir par la suite, devant cette situation intenable, ils ne savent plus quoi faire avec ces difficultés rencontrées quotidiennement quant à l’approvisionnement en gaz butane particulièrement en cette période de froid d’où ils interpellent encore une fois les responsables notamment le wali El Affani pour une urgente prise en charge concernant le branchement au réseau afin de leur permettre de profiter du gaz de ville à l’image des quartiers avoisinants .