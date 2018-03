TISSEMSILT : Les bénéficiaires enfin soulagés

Après l’instruction donnée par le wali de Tissemsilt et adressée aux huit chefs de daïra, leur exigeant la distribution des logements sociaux réalisés, la localité de Khemisti, à quelque 20 km du chef-lieu de Tissemsilt par l’intermédiaire de ses services de la daïra et de la commune ont enfin affiché la liste des bénéficiaires des logements sociaux locatifs. En effet, après une étude sur (4000) dossiers, une liste nominative des bénéficiaires des 630 logements sociaux a été affichée en cette fin de semaine contenant sept noms de personnes entrant dans le cadre de la lutte contre l'habitat précaire mettant ainsi un terme aux rumeurs et à la souffrance des citoyens où la population de cette commune s'est réveillée tôt le matin sur les échos de la liste enfin affichée et s'est regroupée devant les listes affichées dans différentes places publiques. Enfin, ce quota consistant auquel étaient présents dans la distribution les responsables locaux, revêt une importance dans la concrétisation des différents programmes d’habitat visant à atténuer la crise du logement de même qu’au final, cette opération d'affichage de la liste des bénéficiaires dans cette agglomération s’est faite dans le calme et la sérénité et aucun dépassement n’a été enregistré.