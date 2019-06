TISSEMSILT : Le syndicat de l’INSFP accuse et menace d’une grève

Après l’installation de la commission de wilaya du logement social des travailleurs de la formation professionnelle il y a de cela plus de dix mois qui pour rappel avait pour tache d’examiner et d’étudier les demandes et prendre les décisions quant à la distribution des logements de fonction, une grande polémique s’est installée au sein des travailleurs de (l’INSFP) de Tissemsilt juste après l’annonce des résultats de la réunion du 30/05 qui selon eux les avait lésé en leur réservant qu’un seul logement sur les (14) demandes d’où ils avaient averti dans une lettre dont nous disposons d’une copie que les enseignants de(l’INSFP) de Tissemsilt vont boycotter les examens professionnels du 09/06 et entreront en grève de trois jours à partir du 10 du même mois, ils affirment que cela fait plusieurs années que les fonctionnaires du secteur de la formation professionnelle de Tissemsilt attendaient avec impatience la distribution de ces logements de fonction, une attribution qui avait été longuement prise en otage par un conflit d’ordre organisationnel, sachant qu’il existe 11 établissements de formation professionnelle au niveau de la wilaya pour lesquels 14 logements leur ont été distribués, les travailleurs mécontents de l’INSFP affirment que la commission n’a pas respecté les critères qui ont été fixées auparavant avec le partenaire social se basent sur le fichier national, l’ancienneté alors que les éventuels bénéficiaires devront habiter au chef lieu de la wilaya ou dans les régions voisines telles Ouled Bessam et Ammari, en excluant quatre demandeurs sans leur donner les explications ni leur droit de recours et ne réserver qu’un seul logement alors que le partenaire social syndicat des travailleurs exige la satisfaction pour six logements et pour finir réserver ces (14) logements exclusivement aux établissements du chef lieu de la wilaya. Enfin, il est à signaler que ces unités sont installées à la zone appelée Essafah près du centre de formation Benalla et font partie d’un quota de logements d’astreinte accordés par l’Etat au secteur de la formation professionnelle de Tissemsilt et on parle déjà de plus de (80) demandes.