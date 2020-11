TISSEMSILT : Le projet du port sec tombe à l’eau

Il n y a qu’à citer quelques projets morts nés tels le complexe de préparation des équipes nationales de Teniet El Had, le centre de sports mécaniques implanté dans la localité de Selmana sur une superficie globale de 75 hectares, attribuée par la wilaya de Tissemsilt à la Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM), resté lui aussi au stade de l’étude, le dédoublement de la RN 14 pour rejoindre l’autoroute est-ouest dans la wilaya de Ain Defla et la RN 19 pour rejoindre la ville de Ténès (Chlef). Tous ces projets n’ont malheureusement pas vu le jour, mais l’affaire du jour concerne un autre projet qui lui aussi est très important pour le développement de la wilaya. En effet, on se rappelle qu’il y a un peu plus de huit ans, l’annonce du lancement d’un projet d’un port sec en complémentarité avec le projet ferroviaire a été accueilli avec une grande appréhension, tant il était comme une clé qui allait ouvrir la porte aux investisseurs et au développement local. Il se pose en complément du travail aux ports à flot de la région ouest mais aussi et surtout en véritable alternative à la construction de nouvelles infrastructures trop lourdes à Tissemsilt. Un avantage qui met en évidence la grande importance de ce projet et le rôle primordial du transport ferroviaire dans la relance du développement local, mais ni l’un ni l’autre n’ont abouti à sa finalité. Le train n’a pas encore sifflé à Tissemsilt et le terrain pour le projet du port sec n’a même pas été nivelé. On se rappelle aussi que des responsables de l’époque avaient assuré que le site était déjà choisi à la sortie ouest de la ville de Tissemsilt, il a été prévu même qu’il serait traversé par le chemin de fer au niveau du douar des Ouled Hella. A l’époque, l’étude de cet itinéraire avait prévu le passage par ce projet du port sec, le dépôt de carburants Naftal, le complexe commercial, l’hôtel, le complexe Couvertex, la zone de la nouvelle ville, la zone des activités, considérés comme des passages obliges d’autant que cette voie sera réservée dans une première étape au transport de marchandises. Maintenant et après tant d’années passées, ce projet semble être un mort-né, aucun responsable ou élu n’avait osé dépoussiérer ce dossier, tout le monde en parle à l’exception des responsables. La pensée futuriste admet que même si ça n’a été qu’une étude faite à la hâte et ce n’était qu’un projet pour la consommation, sa portée, son importance et son impact sur la wilaya seront probablement les plus grands et les plus performants de nos jours. Les connaisseurs de la chose et projectionnistes nous avaient précisé que ce futur port sec devant faire de la wilaya de Tissemsilt un véritable pôle économique sera construit sur une superficie de près de 250 hectares et réceptionnera les marchandises en provenance des différents ports relativement proches tels ceux de Mostaganem, d’Oran et de Ténès, sachant que cette dernière n’est distante que de 120 kilomètres de la ville de Tissemsilt. Enfin, tout un chacun des habitants de Tissemsilt souhaite que ce projet ne tombera pas à l’eau du fait que cette wilaya offre toutes les caractéristiques qui lui permettraient d’accueillir un tel projet et peut-être que c’est le bon moment pour les actuels responsables d’engager un des projets qui mettra la wilaya sur le rail du développement.