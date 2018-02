TISSEMSILT : Le projet du port sec refait surface

Un avantage qui met en évidence aussi bien la grande importance de ce projet que le rôle primordial du transport ferroviaire dans la relance du développement local. Les mêmes sources ajoutent que le site était déjà choisi au niveau de la sortie ouest de la ville de Tissemsilt, il a été prévu même qu’il sera traversé par le chemin de fer au niveau du douar des Ouled Hella, à l’époque. L’étude de cet itinéraire avait prévu le passage par ce projet du port sec, le dépôt de carburants Naftal, le marché des fruits et légumes, le complexe Couvertex, la zone de la nouvelle ville, la zone des activités considérées comme des passages obligés d’autant que cette voie sera réservée dans une première étape au transport de marchandises. Maintenant et après tant d’années passées, ce projet semble être un mort-né, aucun responsable ou élu n’avait osé dépoussiérer ce dossier, tout le monde en parle à l’exception des responsables, même si ça n’a été qu’une étude faite à la hâte et ce n’était qu’un projet pour la consommation, sa portée, son importance et son impact sur la wilaya seront probablement les plus grands et les plus performants de nos jours. Les mêmes sources de l’époque nous avaient précisé que ce futur port sec devant faire de la wilaya de Tissemsilt un véritable pole économique sera construit sur une superficie de près de 250 hectares et réceptionnera les marchandises en provenance des différents ports relativement proches tels ceux de Mostaganem, d’Oran et de Ténès sachant que cette dernière qui n’est distante que de 120 kilomètres seulement sera prochainement reliée à la ville de Tissemsilt par un projet de dédoublement de la RN 19. Enfin, sachant que l’actuel wali est très entreprenant et ayant une vision futuriste pour le développement de la wilaya, tout un chacun des habitants souhaite que ce projet ne tombera pas à l’eau à l’image du complexe de préparation des équipes nationales de Teniet El Had qui n’a pas vu le jour malgré que cette partie de la wilaya offrait toutes les caractéristiques qui lui permettaient d’accueillir un tel projet.