TISSEMSILT : Le projet du nouvel hôpital de 240 lits : un mort-né !

Des années se sont écoulées depuis, et rien n’a été fait dans ce sens, ils avaient déclaré publiquement, lors d’une réunion qui s’est tenue, rappelle-t-on ,au cabinet du premier responsable de la wilaya que l’accord a été donné pour engager le projet d’un nouvel hôpital d’une capacité de 240 lits. Toutes les parties concernées étaient présentes à cette présentation technique du projet, des élus, des cadres des médecins et autres différents partenaires actifs dans le domaine de la santé. En remémorant ces instants, le rêve de voir ce projet se réaliser était à deux doigts de sa concrétisation. Le bureau d’études de l’époque s’est attelé à donner des explications sur les parties et autres services et installations du projet ainsi que le terrain sur lequel s’adaptera ce projet soutenu par des images de la technologie 3D. Après les explications, les débats ont été ouverts pour l’enrichissement du projet par des propositions et des idées relatives aux installations nécessaires à la fois pour les malades et les visiteurs et pour finir, les présents ont choisi la rentrée ouest de la ville pour abriter ce site très important pour les gens de la région. Un endroit très approprié par sa proximité et la facilité de l’accès ainsi que pour l’esthétique architecturale de la ville de Tissemsilt, mais aucune de ces idées ne s’est réalisée et le projet est devenu un mort-né. Même le terrain choisi, a tout de suite été désigné pour abriter un autre projet et tout cela sans que personne ne bouge le petit doigt et pour « enterrer » toute tentative de relancer ce projet. On évoque le problème du gel, pourtant le projet du centre mère-enfant qui n’est que partiellement opérationnel, avait consommé des sommes faramineuses sans qu’il offre les prestations dont il est réellement chargé. Enfin, le devenir de ce grand projet qui va vers son oubli a poussé plus d’un à s’interroger sur le rôle de plusieurs partie concernées par la santé et par le silence qu’elles ont observées jusque là. Où est ce projet dans le développement local ? Où est le rôle des élus de l’APC et de l’APW ainsi que de la commission de la santé de l’APW? Ce projet sera-t-il relancé prochainement du moment qu’il n y a désormais plus de gel sur les projets de la santé ? Des questions et d’autres n’auront de réponses qu’après le lancement effectif de ce projet aux portées très bénéfiques pour la wilaya.