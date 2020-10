TISSEMSILT : Le douar ‘’El-Djira’’ revendique sa part de développement

En effet, les habitants de ce dernier douar d’El-Djira relevant de la commune de Tissemsilt à vocation purement agricole où la vie semble tourner au ralenti, attendent toujours leur part du développement et une prise en charge de leurs doléances par les responsables pour pouvoir vivre convenablement. Parmi les points soulevés par les citoyens habitant ce hameau où vivent particulièrement les Berriane, les Boughandja…etc, un problème se pose avec acuité, celui de la seule route reliant leur douar à la route nationale RN 19 et par laquelle ils se dirigent vers le chef-lieu de la commune ou vers Lardjem qui est impraticable et très défectueuse. Ce qui isole leur localité du monde extérieur surtout au moment des intempéries où les habitants affirment que à cause de l’impraticabilité de la route, pas mal de têtes de cheptel avaient péri à défaut du manque de vétérinaire, encore plus, des centaines de litres de lait sont parfois jetées dans la nature par la seule cause qui est la route où les collecteurs de lait ne prennent pas le risque d’aller faire la collecte du lait sur cette piste de peur que leurs véhicules se dégradent. Le manque d’eau potable leur est devenu un grand problème en été comme en hiver, d’ailleurs la plupart d’entre eux se déplacent à des kilomètres à dos d’âne pour s’en approvisionner à partir des sources naturelles, sinon l’acheter auprès de colporteurs au prix cher, tout en exposant leur vie aux risques des maladies transmissibles par l’eau pourtant, la conduite principale n’est qu’à moins de trois kilomètres de leurs habitations respectives. En outre, les habitants du douar d’El-Djira sont dérangés de voir certains dépassements relatifs aux jets des ordures et autres détritus aux cotés des routes. Enfin, Les villageois de ce hameau sollicitent leurs responsables d’œuvrer pour leur bien-être, désenclaver leur localité et la faire sortir de la zone d’ombre.