TISSEMSILT : Le développement fait défaut à ‘’El Youssoufia’’

En effet, malgré sa position stratégique lui permettant un développement local record, la commune d’El Youssoufia qui est située sur la RN14 à 70 km du chef-lieu de Tissemsilt est une localité d’ombre, elle reste, malheureusement toujours ensevelie dans une léthargie fastidieuse. Mine de rien, dés notre rencontre, il y a quelque temps avec certains de ses habitants qui se disant oubliés du développement, ces mêmes habitants de cette localité qui n’ont pas cessé de dénoncer et d’interpeller les responsables ont brisé cette fois les murs du silence pour réclamer l’amélioration de leur cadre de vie notamment, avec l’annonce des pouvoirs publics de la politique de lutte contre les disparités et la promotion des zones d’ombre. «Nous habitons un chef-lieu de commune considéré jusqu’ à nos jours comme un fief sauvage entouré de forêts et de reliefs accidentés et relativement chaud où en plus des bêtes sauvages dont les sangliers et les chiens errants, la proximité avec les wilayas de Ain Defla et Media rend la vie quotidiennement sous tension, le reste des groupuscules de terroristes continuent de rôder parfois dans la localité et pourraient à tout moment agir comme une bête blessée tout en investissant nos quartiers obscurs. Donc, l’éclairage public est plus qu’un droit», argumentent nos interlocuteurs. «Hormis l’inexistence d’un lycée et d’un centre de formation professionnel, l’absence du service de maternité, de l’imagerie médicale dans notre polyclinique et d’une ambulance nous causent des préjudices accablants surtout que le chômage fait toujours ravage dans cette commune» déplorent ces habitants. Le logement, les routes sont parmi tant d’autres déficits qui attendent une intervention urgente et concrète. En ce qui concerne la couverture médicale, les responsables souhaitent, tout comme les concitoyens la réponse positive des responsables concernés, l’amélioration des conditions de vie socio-économique des algériens et l’amélioration de l’accessibilité des services publics à tout citoyen.