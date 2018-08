TISSEMSILT : Le débordement des eaux usées fait craindre le pire

La situation environnementale s’est fortement détériorée ces derniers jours après le débordement de la conduite principale des eaux usées qui mène à la station d’épuration qui se trouve à la sortie nord de la ville de Tissemsilt. En effet, la catastrophe se voit à environ quelques centaines de mètres de la station d’épuration où existent déjà des champs à proximité qui ont été complètement envahis par les eaux malsaines, du fait des débordements des eaux usées de couleur rouge. Cet égout à ciel ouvert se trouve non loin de la RN 14 où existent également comme précité des terres agricoles qui désormais sont couvertes d’une couche rouge synonyme de débordement de quantités énormes de sang du mouton de l’Aïd El Adha. Ce lieu s’est transformé en un énorme torrent repoussant qui inonde les terres adjacentes et ne parlons pas de la nappe phréatique. L’environnement est la première victime de cet incident grave et la situation fait craindre le pire du fait que ces débordements se sont dirigés vers l’oued de Boukaala situé en aval pour s’arrêter à quelques kilomètres en bas dans le barrage de Bougara. Rien à dire de plus que la ville de Tissemsilt mérite mieux que cela. Pour certains, ce débordement des eaux usées dans la nature s’explique surtout par l’éclatement de la conduite principale dans un point qui n’est pas loin de la station et qui a été réparé mais en constatant la gravité de l’incident, le travail ne semble plus accompli, il ne se fait visiblement plus de la façon la plus efficiente, les dégâts sont encore visibles mais l’espoir demeure encore présent par l’optimisme que ces dégâts ne feront plus de victimes. En somme, face à cette situation, l’urgence se présente comme seule alternative des responsables afin d’éviter une autre catastrophe écologique au niveau du barrage de Bougara et des terres agricoles exploitées par des dizaines de fellahs de la région.