TISSEMSILT : Le cimetière d’Ouled Boukhalfa emporté par les crues

Sans que personne ne s’attende à ce qu’il pleuve durant les derniers jours, les pluies torrentielles qui ont frappé brusquement quelques parties de la wilaya ont causé des crues et des inondations faisant des dégâts considérables notamment dans la région nord de la wilaya. En effet, devant les conditions extrêmement difficiles que vivent depuis des années les habitants de cette partie de la ville de Tissemsilt notamment à Tamelahet, la nature vient d’ajouter un peu de sa cruauté sous forme de crues de Oued El Karma qui avaient tout rasé sur son chemin, le cimetière du douar Ouled Boukhalfa démontrent jusque là le peu d’intérêt que réservent les responsables à leurs concitoyens quant aux traitements de leurs doléances et la prise en charge de leurs problèmes qui semblent les reléguer au rang des habitants oubliés de la wilaya. Les habitants de cette localité affirment qu’à chaque hiver, tout ceux ou celles qui se réfèrent à cette région subissent les séquelles des intempéries et dernièrement, les averses ont enfoncé la plaie, les précipitations qui avaient sévi dans la wilaya de Tissemsilt ont mis à nu un certain nombre de tares dans de nombreuses réalisations anciennes et récentes. Le taux de remplissage très appréciable sur l’ouvrage de Tamelahet a créé des crues sur l’oued El Karma qui avaient tout emporté y compris les tombes qui n’ont pas résisté à la furie des eaux. Le spectacle est toujours le même, des tombes même de chouhada effondrées, des endroits entiers ont été envahis par ces crues notamment ceux qui longent, le débordement des eaux pluviales a carrément inondé certains ouvrages et tombes, elles ont été sérieusement endommagées entraînant même des disparitions, une situation très déplorable, ces pluies ont mis à nu l’attitude de l’administration quant à une réelle prise en charge de ces cimetières aussi pour certains travaux de bâclage sur l’ouvrage hydrique et la route en dévoilant les malfaçons dans les réalisations ce qui a poussé les habitants à saisir encore une fois les responsables à prendre en charge leurs doléances, la situation ne diffère pas dans les autres régions de la wilaya à l’exemple d’Ammari et Ouled Bessam. En somme, ces dernières pluies devraient donner à réfléchir aux responsables locaux pour procéder à une réelle prise en charge pour ces habitants, aussi à mettre en place un plan contre les inondations comportant les zones à risque de crues en vue d’éviter des dommages aux biens publics et privés.