TISSEMSILT : Large contestation de la liste des 324 lots de terrain

On se souvenait tous qu’au mois de juillet de l’année 2015, une attirante information qui avait circulé concernant l’inscription au niveau de l’APC de Tissemsilt pour la distribution des lots de terrain dans le cadre du social au nombre de (700) et que ces lots sont inscrits au programme rural, on se souvient aussi que cette annonce avait drainé une foule nombreuse de gens mais la surprise est venue après plus de quatre ans et demi avec une distribution visiblement contestée du fait qu’elle a déjà drainé les critiques et les commentaires les plus ardents. En effet, selon les informations dont nous disposons, les responsables avaient procédé en date du 13 du mois en cours à la distribution de 324 lots de terrain situés à Sidi El Houari, une opération qui s’est déroulée dans un silence inexplicable et inexpliqué et aucune information officielle n’est venue l’infirmer, la même information précise que 130 lots ont été distribués aux gardes communaux, (100) autres lots aux retraités de l’armée alors que le grand doute planait sur les quelques (90) lots restants et sur les éventuels bénéficiaires, les citoyens notamment ceux qui avaient postulé en 2015 s’interrogeaient sur cette opération, sur les circonstances dans lesquelles s’est déroulée, qui sont réellement ces bénéficiaires ? Quels étaient les critères retenus ? Pourquoi il n’y avait pas d’affichage comme c’était le cas avec les logements sociaux où même les photos des bénéficiaires ont été affichées ? Toutes ces remarques laissent planer un grand doute alors que certains pointent du doigt les responsables sur l’absence de transparence, l’opération avait généré une très regrettable situation qui a créé un climat de désolation pour certains qui se sont trouvées punies par ce comportement et sollicitent à travers les réseaux sociaux l’intervention urgente du wali tout en invitant les hauts responsables à ouvrir une enquête pour lever le flou qui caractérise encore cette opération et mettre fin à la cacophonie.