TISSEMSILT : Lancement d’un plan de soutien aux start-up

Un plan de wilaya de soutien aux entreprises novatrices (start-up) a été lancé dans la wilaya de Tissemsilt, a-t-on appris auprès de la direction de l’industrie et des mines. Le directeur de wilaya du secteur a souligné, à l’ouverture de la deuxième édition des journées algériennes de la qualité et de l’innovation, que ce plan, élaboré en collaboration avec les directions de l’emploi et de la formation et de l'enseignement professionnels, les dispositifs d’emploi et la chambre d’industrie et du commerce "Ouarsenis", se base sur l’accompagnement des gérants d’entreprises novatrices émergentes locales dans la perspective d’élargir leurs activités à l’avenir et leur permettre de conclure des conventions de partenariat et de coopération avec des unités publiques et privées activant dans la wilaya. Ce plan, non limité dans le temps, comporte des mesures facilitant l’acquisition d'assiettes foncières destinées à l’investissement au niveau des mini zones d’activités qui seront créées l’année prochaine, a-t-on fait savoir. Des rencontres de sensibilisation seront tenues avec les responsables de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), les directions de l’habitat, des équipements publics et de l'urbanisme, de la construction et des travaux publics, pour les sensibiliser à accorder 20 pour cent de marchés publics aux gérants de start-up activant dans le domaine du bâtiment et des travaux publics leur permettant d’élargir leurs activités et de créer des emplois supplémentaires pour les jeunes, a ajouté la même source. Parallèlement à la mise en œuvre du plan start-up, la direction de l'Industrie et des mines a lancé une campagne de sensibilisation pour inciter les jeunes diplômés des universités et des établissements de formation à accéder au monde de l'investissement dans le cadre des dispositifs d’emploi et leur faire connaître les opportunités d'investissement dans la wilaya, notamment dans les domaines de l'industrie, du tourisme et de l'agriculture. La deuxième édition des journées algériennes de la qualité et de l’innovation, organisée par la direction de l'industrie et des mines en collaboration avec des opérateurs, a été lancée mercredi au centre universitaire de Tissemsilt donnant lieu à des expositions de produits d'entreprises économiques publiques et privées activant dans la wilaya et d'affiches sur les missions et rôle des dispositifs d’emploi, de la direction du commerce, des chambres d’artisanat et des métiers et de l’industrie et du commerce "Ouarsenis". Le programme des journées de la qualité et de l'innovation qui s'étaleront sur deux semaines comporte des conférences sur la qualité des produits algériens, les opportunités d’investissement et de créativité, au profit des étudiants de Tissemsilt et des stagiaires des CFPA de la wilaya, ainsi que des visites à des unités de production et des rencontres de sensibilisation des opérateurs économiques de la région.