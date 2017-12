TISSEMSILT : La vague de froid frappe la région

L’épisode de la vague de froid qui frappe dernièrement toute la partie nord du pays y compris Tissemsilt ne cesse de créer un climat difficilement supportable, les basses températures enregistrées ces derniers jours n’ont heureusement pas provoqué une grande alerte, néanmoins, la rigueur du climat et le froid glacial ont créé des malaises à plus d’un, pour cette année, l’hiver s’annonce vraiment rude, des conditions climatiques vraiment difficiles notamment pour les petits enfants scolarisés, les malades et les vieillards qui ne se sont physiquement pas adaptés à de telles températures, un grand froid qui caractérise le climat ces jours ci mais fort heureusement, il y a quand même certains moyens et autres commodités qui aident les gens à surpasser cette vague de froid, ces températures qui ont baissé jusqu’à une atmosphère insupportable pour certains notamment les enfants et les vieillards qui semblent les plus touchés ces jours ci par les effets des pincements du froid, ce week-end illustre des cas de personnes qui avaient souffert des effets du froid notamment dans les villes de Teniet El Had, Bordj El Emir et Bordj Bounaama et les bourgades qui leur sont administrativement liées, et avec cette vague de froid qui sévit, les campagnes de sensibilisation au profit des pauvres se sont déjà lancées et les actes de solidarité se multiplient chaque jour, la plupart des habitants de Tissemsilt ont préféré ne pas sortir de chez soit sauf nécessité ou urgence et ne pas prendre le risque de sortir s’exposer à la rigueur du froid. A la tombée de chaque nuit, la température varie entre (05° et -2°) dans les régions précitées avec des vents relativement forts par rapport aux autres régions. Ce phénomène où la température baisse jusqu’à la sentir au plus petit des gestes est tout à fait normal alors que le réel froid n’a encore pas pointé le nez, c’est dire que la vie s’est limitée à son minimum avec ce manque criard en commodités de avie telles le gaz, le transport etc.