TISSEMSILT : La police organise une collecte de sang

La première campagne de solidarité initiée par les services de la sureté nationale a débuté le 26 et s’étalera jusqu’au 28 du mois en cours et dans ce contexte, la sureté de wilaya de Tissemsilt et en collaboration avec la direction de la santé et la population de Tissemsilt a commencé la campagne de collecte de sang en l’inaugurant par le chef lieu de la wilaya et sillonne les daïras pour permettre aux policiers d’adhérer dans cette opération qui, pour rappel avait permis en l’espace des deux derniers jours la collecte de centaines de poches de sang, selon le chargé de la communication. L’opération se déroulera durant les trois jours et pour laquelle un centre médico-social équipé du matériel nécessaire a été mobilisée et mis à la disposition des donneurs. La même source affirme que cette importante action démontre le sens élevé de l’humanisme et de solidarité des donateurs dont la majorité est potentiellement âgée entre 25 et 35 ans. Les poches de sang collectées seront distribuées aux trois établissements publics hospitaliers des villes de Tissemsilt, Theniet El Had et Bordj Bounaama.