TISSEMSILT : La formation professionnelle contribue dans la lutte contre le Coronavirus

La compagne de solidarité pour luter contre le Coronavirus et apporter l’aide et l’assistance à ceux qui sont dans le besoin a permis l’éclosion de plusieurs compétences sures et d’une jeunesse active et pétrie de bonne volonté à Tissemssilt ce qui a conduit à la concrétisation de bonnes actions envers la société notamment dans la daïra de Lazharia ou il a été constaté la concrétisation d’actions sociétales très bénéfiques au temps du Coronavirus et du confinement a t-on appris auprès des organisateurs. Des citoyens jeunes volontaires et bénévoles ont contribué à cette compagne de solidarité initiée par le CFPA Chahid Moklali Med de Lazharia en collaboration avec l’unité locale de la protection civile et l’association « jeunes prometteurs », non pas promoteur a souligné le chargé de communication auprès de la direction de la formation professionnelle. La même source a ajouté que la conjugaison des efforts à permis la réalisation d’un tunnel de stérilisation automatique dont l’emplacement a été choisi devant l’unité de la protection civile de Lazharia, cette réalisation a été faite par des enseignants du CFPA Chahid Moklali Med de Lazharia en collaboration avec les bénévoles de l’association jeunes prometteurs, cela s’ajoute à la confection de (4500 bavettes et (100 tenues de protection contre les maladies contagieuses distribuées aux agents des services de sécurité et de la protection civile alors que d’autres ont été remises aux établissements publics et administrations de la wilaya de Tissemssilt. Dans le même contexte, la direction de la formation professionnelle a contribué à la distribution de pas moins de (60 colis de denrées alimentaires aux familles nécessiteuses alors que l’opération de collecte de (30 autres colis sera distribués dans les prochains jours au profit des fonctionnaires du secteur de la formation professionnelle les moins rémunérés.