TISSEMSILT : La criminalité en baisse au mois de septembre

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes dans les zones urbaines, les services de la sûreté de wilaya ont pu enregistrer et traiter plusieurs affaires au cours du mois de septembre 2019. En effet, les services de la police judiciaire ont enregistré 125 affaires de droit commun qui ont permis l’arrestation de pas moins de 103 personnes, arrêtées et traduites en justice. La même source a précisé que les crimes contre les biens sont au premier rang avec l’enregistrement de 65 affaires impliquant 26 personnes, la plupart de ces affaires ayant trait à des vols qualifiés et dont toutes les mesures judiciaires nécessaires ont été prises. Pour les crimes contre les personnes, les services de la PJ ont enregistré 33 affaires impliquant 44 personnes et toutes ont été traitées y compris 29 affaires pour coups et blessures volontaires CBV et 08 affaires pour insultes réciproques et menaces. Dans le cadre de la lutte contre la consommation et la commercialisation des boissons alcoolisées et des psychotropes, les mêmes services ont enregistré durant le mois de Septembre, 03 affaires seulement impliquant 05 personnes ainsi que la saisie de plus de 2245 unités de boissons alcoolisées de toutes sortes, ainsi que 49 grammes de Kif traité et 29 comprimés de psychotropes.