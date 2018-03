TISSEMSILT : La cité des 165 lots coule dans la boue

Cela fait un peu plus de six mois de suite et après chaque tombée de pluie, c’est la consternation chez les habitants de la cité des 165 lots plus connue par El Merdja 1, quartier situé en plein centre de la ville de Tissemsilt mais depuis quelque temps, il donne un constat des plus navrants qui fait l’unanimité de ses résidents et des habitants du chef lieu qui ne savent plus à quel responsable s’adresser, cette situation disaient les citoyens ne semble pas interpeller outre mesure certains responsables ,ils déplorent le fait que leur quartier qui a bénéficié depuis quelque temps d’une opération de renouvellement des conduites d’assainissement qui s’est arrêtée à mi chemin laissant tout un quartier défoncé et dans le désordre n’a toujours pas trouvé une solution radicale pour les sortir de cette maudite boue. Les routes et les venelles de ce quartier sont impraticables, les pluies et les travaux divers ont causé de grands dégâts aux artères de la cité qui se sont complètement inclinées, les tranchées et les excavations sont devenues très incommodantes pis encore la boue qui s’est accumulée particulièrement ces derniers jours rend la majorité des artères de ce quartier non carrossables, les habitants dénoncent le fait que les responsables n’ont pas bougé pour prendre des décisions fermes concernant ces travaux engagés par une entreprise de réalisation privé et non encore achevés dont le ou les propriétaires on ne sait par quelle manière se sont tirés de l’affaire en laissant derrière, un travail bâclé, des fosses septiques devant certaines maisons, un décor défiguré et des routes défoncées transformées parfois en décharges sauvages qui nécessitent désormais une intention particulière du premier responsable de la wilaya. Un appel urgent est donc lancé au premier responsable de la wilaya pour prendre les mesures qui s’imposent afin de permettre à ces habitants à la fois de profiter eux aussi des bien faits des commodités en secteur urbain et de redorer le blason à ce quartier.