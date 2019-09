TISSEMSILT : La CNAS sensibilise les étudiants

A l’instar de ce qui est programmé au niveau national concernant la sensibilisation et l’information sur les avantages qu’offre la Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés (CNAS) notamment en faveur des étudiants universitaires, la caisse locale CNAS de Tissemsilt organise à partir du début du 22 au 26 du mois en cours une manifestation au niveau du centre universitaire Ahmed Benyahia El Wancharissi portant le thème « La sécurité sociale vous accompagne durant votre parcours universitaire », l’événement permettra aux étudiants de s’informer sur les procédures d’affiliation à la sécurité sociale, les organisateurs visent à travers l’organisation de cette manifestation de sensibilisation à informer les étudiants du centre universitaire sur leurs droits et obligations en matière de sécurité sociale, il sera aussi une occasion d’inviter ceux qui avaient déposé des demandes pour bénéficier des cartes Chifa à se rapprocher de la CNAS pour les récupérer, les mêmes organisateurs affirment que des communications seront présentées par les cadres de l’agence CNAS sur les avantages offerts par la sécurité sociale particulièrement pour les étudiants. A noter enfin, que les organisateurs affirment que la CNAS donne une grande importance à ses assurés sociaux en améliorant toujours son service public et les conditions de prise en charge qui se présentent comme l’une des préoccupations majeures de la caisse.