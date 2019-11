TISSEMSILT : La CNAS organise une journée d’information

A l’instar de ce qui est programmé au niveau national concernant la compagne de sensibilisation et d’information sur les maladies professionnelles, l'agence de la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) de Tissemsilt organisera, mardi prochain au niveau de son agence principale une journée portes ouvertes sur les maladies professionnelles. Cet événement sera organisé en direction des travailleurs, des employeurs et des professionnels de la santé dans le but de promouvoir la culture de sécurité et la santé au travail. Selon les organisateurs, l’accent sera mis sur la prévention des risques professionnels, comme démarche qui vise le bien-être au travail, la même source ajoute que l’objectif de cette journée consiste à faire connaître aux concernés les maladies professionnelles tout en mettant en valeur le rôle mené par les services de la CNAS pour la prise en charge des travailleurs assurés sociaux et la contribution à la promotion de la prévention. Durant cette journée placée sous le thème «Les maladies professionnelles, l’affaire de tous», il sera procédé à la diffusion de documents d’information et de sensibilisation, la distribution de dépliants, d’affiches, de guides, de brochures et de bulletins pour leur utilisation en milieu de travail. Enfin, et en continuité à cette activité, les responsables de la CNAS au niveau de Tissemsilt informent les personnes et autres organismes concernés qu’il sera organisé en date du 3 et jusqu’au 5 décembre prochain la 2ème édition du congrès International sur la prévention des risques professionnels.