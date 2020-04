TISSEMSILT : La CNAC s’implique dans la sensibilisation au coronavirus

Cette direction vient, en effet, de lancer avec une implication solennelle une campagne de prévention que les responsables ont intitulée à très juste titre d'ailleurs " Riyah Fidarkoum "-reste chez toi-. Une manière comme une autre de prévenir cette maladie en se mettant en quarantaine. Selon Monsieur Balegh Rabeh directeur de la dite caisse, la compagne d’information et de vulgarisation sur les mesures exceptionnelles portant la lutte et la prévention contre cette pandémie et qui s’inscrivent dans le cadre de la volonté des pouvoirs publics tendant à l’éradication de ce virus mortel, notre interlocuteur ajoute que d’autres opérations similaires seront organisées durant les jours prochains et seront élargies vers d’autres localités, afin de toucher plus de personnes a indiqué M. Balegh, qui a ajouté que parallèlement à cette opération, la campagne d’affichage et de distribution de prospectus sur les recommandations à suivre afin de limiter la propagation du coronavirus, se poursuit, ainsi, il a été mobilisé tout les moyens matériel et humains pour réussir l’opération.