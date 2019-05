TISSEMSILT : L’ex-maire, de nouveau à la barre

Placé en détention dans d’autres affaires en relation avec sa gestion communale, l’ex maire de Tissemsilt a comparu une nouvelle fois hier en citation directe devant le juge d’instruction près le tribunal de Mahdia (Tiaret), à 20 km au sud de Tissemsilt, pour une autre affaire présumée d’infraction au code des marchés publics, selon des sources concordantes. En effet et d’après des sources sures, le même responsable et une douzaine d’autres personnes ont été poursuivies dans le cadre de cette affaire d’infraction au code des marchés publics. Il s’agit d’une attribution d’un marché qui date de l’année 2013, pour la réalisation de locaux commerciaux au niveau du centre commercial ex galerie ainsi que l’autre projet relatif à l’aménagement du siège de la mairie, les deux projets attribués à la même entreprise de réalisation, selon les mêmes informations, les enquêteurs ont relevé des irrégularités flagrantes dans la passation de ces marchés. Selon la même source, l’entrepreneur qui a été sélectionné pour l’aménagement du siège avec un montant de (16890915.60), n’a pas régularisé sa situation vis-à-vis des impôts, alors que le code des marchés stipule que l’entrepreneur doit être en situation régulière pour pouvoir soumissionner un marché public. La deuxième irrégularité soulevée par les enquêteurs est que l’entrepreneur en question n’a pas respecté les termes de son contrat, soit le délai de réalisation et la qualité. Au terme de l’audition, le juge instructeur avait ordonné de mettre sous les verrous deux personnes dont l’entrepreneur et un responsable du comité des marchés alors que douze autres impliqués ont été placés sous contrôle judiciaire, l’enquête est toujours en cours.