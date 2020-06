TISSEMSILT : Journée de concertations entre promoteurs et l’ANSEJ

A l’instar de ce qui est programmé au niveau national concernant le développement des activités lucratives des jeunes, notamment, à l’ANSEJ et en continuité au travail et à la stratégie visant à réorganiser cette antenne dans un nouveau ministère et préserver les équilibres financiers en réactivant ce secteur et rationalisant la stratégie de dépenses. L’agence ANSEJ de Tissemsilt a organisé au courant de ces derniers jours une rencontre au siège de l’agence et à travers les débats ayant regroupé les responsables de l’antenne et jeunes promoteurs ou porteurs de projets, tout un chacun s’est dit satisfait de la finalité. Selon les organisateurs de cette rencontre, les objectifs portaient sur la sensibilisation et l’information sur les nouvelles mesures prises lors de la rencontre du 16/03/2020. Pour le programme restart, le but attendu est de faire comprendre à toutes les parties concernées les problèmes que rencontrent ces jeunes promoteurs ainsi que les résultats négatifs qui incombent sur les deux côtés, des promoteurs qui sont en difficulté d’honorer leurs engagements vis-à-vis des administrations, tels : la CASNOS, la CNAS et les impôts et leur présenter les éventuelles solutions. En somme, les animateurs de cette rencontre se sont dits satisfaits des résultats des discussions qu’ils ont clôturés avec des recommandations et qu’ils ont transférées à la tutelle pour qu’elles soient éventuellement prises en charge.