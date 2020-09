TISSEMSILT : Intimidation en milieu du travail

En effet, la tension entre les travailleurs et la direction est montée d’un cran après avoir été obligés disent-ils de saisir la presse et les réseaux sociaux pour se faire entendre. Les protestataires levaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire des slogans contre la direction de cette grande surface commerciale. Nos interlocuteurs précisent que des responsables avaient ordonné depuis longtemps la fermeture des portes de communication avec les travailleurs, cette façon de faire qui a considérablement nui aux travailleurs, ces derniers affirment qu’ils sont constamment objet d’intimidation et de menaces de révocation par les responsables. Ils ont exigé que la direction cesse de révoquer les employés puis elle les rappelle par la suite en les soumettant aux exigences de la direction, ils ont réclamé la hausse des salaires, le recrutement des agents, la publication du statut particulier et de la convention collective. En somme, ces travailleurs qui n’ont pas cessé de dénoncer les comportements des responsables de la direction et se voient aujourd’hui intimidés par cette même direction, affirment qu’ils se sont unis pour un seul objectif ; que les responsables du secteur du travail interviennent au plus vite afin d’exiger l’application stricte et simple de la loi qui garantit la relation et le respect mutuel entre le travailleur et le privé. L’intervention du premier responsable de la wilaya afin d’assurer la satisfaction des revendications socioprofessionnelles est plus que souhaitée concluent-ils.