TISSEMSILT : Installation du nouveau chef de sûreté de wilaya

Le nouveau chef de sûreté de la wilaya de Tissemsilt, Missabis Mohamed vient d'être installé en lieu et place de son collègue le commissaire divisionnaire Djamel Belallam. La cérémonie s'est déroulée à la maison de la culture Mouloud Kacem Nait Belkacem sous l'égide de l'inspecteur régional de la DGSN, représentant personnel du DG de la sûreté nationale, en présence des autorités civiles et militaires de la wilaya. Tout en présentant le nouveau chef de la police et en rendant hommage à son prédécesseur, Mr l’inspecteur régional a rappelé l'engagement de cette institution républicaine, son professionnalisme, sa modernisation ainsi que le développement de ses ressources matérielles, humaines, afin de se mettre au diapason des défis de la lutte contre toutes les formes de criminalité et ainsi atteindre les objectifs fixés par la DGSN. Le nouveau chef de sureté de wilaya a aussi insisté sur la notion de partenariat avec tous les acteurs sociaux, les missions qui attendent le chef de sûreté dans la conduite de ses hommes, pour garantir la sécurité du citoyen et de ses biens, dans le cadre de la couverture sécuritaire escomptée. Enfin, signalons que le nouveau chef de sûreté a occupé plusieurs postes de responsabilité dans le corps de la police dont celui de coordinateur des unités républicaines de sureté de la wilaya d’Alger URS, chef de sureté au niveau de Sidi M’hamed avant d'être désigné à Tissemsilt.