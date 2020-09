TISSEMSILT : Installation du délégué de wilaya du médiateur de la République

Désigné récemment par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune en tant que médiateur de la République dans la wilaya de Tissemsilt, le jeune Boubetra Abdelilah vient d’être installé dans ses fonctions. En effet, une cérémonie de prise de fonction a été organisée ces derniers jours au niveau de la salle de l’APW en présence du secrétaire général de la wilaya représentant personnel du wali, les autorités civiles et militaires ainsi que les représentants de la presse, du mouvement associatif et de la société civile pour l’installation du nouveau médiateur de Tissemsilt, Mr Boubetra Abdelilah jeune cadre universitaire qui jouit d’une bonne réputation auprès de la population par ses activités sportives ou associatives, il a été vice président du club phare de la wilaya le WABT, un fervent supporter de l’activité associative en plus de son niveau intellectuel qui l’avait placé à la tête d’une agence commerciale d’un grand opérateur téléphonique. Enfin, dans son intervention, le nouveau médiateur de la wilaya s’est engagé et a promis d'être à la hauteur de ses tâches pour servir le citoyen et le pays dans le cadre de la nouvelle Algérie car le citoyen reste et demeure un partenaire incontournable dans le développement local.