TISSEMSILT : Inauguration d'une coopérative de céréales et de légumes secs

Un siège de la coopérative des céréales et de légumes secs (CCLS), le premier du genre dans la wilaya de Tissemsilt, a été inaugurée à Tissemsilt par le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Ammari. Dans un point de presse en marge de cette cérémonie, le ministre a souligné que cette CCLS est "un grand acquis" pour la wilaya lui assurant une indépendance à la région en matière de stockage et un guichet unique sur place pour cet effet. M. Ammari a aussi déclaré que l’ouverture de cette CCLS dans la wilaya s’inscrit dans le cadre des mesures du gouvernement pour renforcer la décentralisation de la gestion et rapprocher les services de l’agriculture aux agriculteurs, insistant sur la mobilisation de tous les moyens nécessaires pour garantir un bon encadrement à cette coopérative avec l’accompagnement de toutes les instances dont les banques et la Caisse nationale de mutualité agricole. Par ailleurs, le ministre a indiqué que la rencontre nationale organisée le 19 juin dernier concernant la saison de moisson-battage a permis de prendre des mesures de facilitation en faveur des céréaliculteurs au niveau national, dont le versement des dus en 24 heures et l'utilisation de la balance avec transparence.